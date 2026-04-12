Шлагбаум на острове Молокова в Красноярске выломали через день после установки

Об испорченном шлагбауме рассказали в соцсетях туристического информационного центра Красноярского края. Водитель, управляя автомобилем, не только сломал новое ограждение, но и нарушил правила дорожного движения, выехав на пешеходную зону. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать остров комфортным и красивым для прогулок и отдыха. Однако без уважения к общему пространству и соблюдения простых правил любые инициативы теряют смысл, — отметили в ТИЦ Красноярского края. Установка шлагбаума — вынужденная мера, вызванная многолетним хаотичным использованием территории острова. Красноярцев и гостей города призвали беречь созданную инфраструктуру и уважать труд тех, кто создает порядок на городских локациях.