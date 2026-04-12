Медузы угрожают промыслу хамсы в Азовском море

Вылов хамсы в Азовском море находятся под угрозой из-за распространения медуз. А их все больше из-за продолжающегося повышения солености и температуры воды.
«В конкретных условиях повышения солености Азовского моря хамса, в особенности её воспроизводство, может быть уязвима к сезонному развитию популяций гребневиков и медуз, способных направить запас этого вида рыбы в узкий диапазон низкой продуктивности», — цитирует Donnews.гu выдержки из монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря», изданной учеными ростовского АзНИИРХ.
Влияние медуз и гребневиков на хамсу определеяется тем, что они поглощают огромное количество зоопланктона, в том числе и икру хамсы. А те икринки, которые успели развиться в мальков, лишаются кормовой базы.
По данным специалистов, именно азовская хамса определяет эффективность рыбопромыслового флота в Азовском море.
Ранее «Югополис» сообщал, что медузы не только влияют на численность хамсы, но также угрожают туристическому бизнесу и природе региона. На некогда популярных пляжах Кучугуров и Голубицкой стало отдыхать крайне некомфортно из-за их большого количества в воде.
Ученые прогнозируют и дальнейшее увеличение численности медуз. И если она продолжит расти такими темпами, через три-пять лет коммерческий вылов рыбы станет невозможен, туризм придёт в упадок, а экологическое состояние моря серьёзно ухудшится.