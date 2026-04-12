В Ростовской области 12 апреля проводится выжигание сухой растительности. В Ростовской области 12 апреля в трёх муниципальных районах запланированы профилактические мероприятия по контролируемому сжиганию сухой травы.
Как сообщило региональное управление МЧС России, выжигание будет проводиться под строгим контролем специалистов. Всего за день предполагается выполнить пять операций по устранению сухостоя. Данные меры направлены на снижение пожарной опасности и предотвращение стихийных возгораний в период наступления тёплой погоды.