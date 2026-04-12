В Ростове мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за смайл в домовом чате

В Ростове суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей местному жителю за публикацию оскорбительного смайла в домовом чате. Информация о решении появилась в картотеке Советского районного суда города.
Согласно материалам дела, мужчина, состоящий в чате многоквартирного дома, отреагировал на опубликованный другим жильцом видеоролик с военной техникой Вооруженных Сил РФ. Под данным видео он оставил отметку в виде смайла, который был расценен как оскорбительный и дискредитирующий действия армии.
Помимо этого, в тот же день ростовчанин направил в чат текстовые сообщения, содержание которых также было признано судом направленным на подрыв авторитета Вооруженных сил. Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.
В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал. Он пояснил, что смайл адресовался исключительно автору публикации, поскольку размещение подобных видео, по его мнению, запрещено. Мужчина настаивал на том, что не имел намерения оскорбить армию. Однако суд счел эту позицию способом защиты с целью уйти от ответственности, указав, что никаких письменных пояснений о недопустимости ролика жилец в переписке не оставлял, а избрал именно такую форму реакции.
В итоге суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
