В Пермском крае педагоги освоили работу с ИИ и цифровой библиотекой

Мастер-классы по работе с нейросетями и Универсальной библиотекой цифрового образовательного контента состоялись 2 апреля в Пермском крае в ходе VII цифрового форума системы образования «ПроЦифру». Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
Педагоги не только освоили современные цифровые инструменты, но и узнали, как применять искусственный интеллект в обучении. Также они познакомились с практиками создания и адаптации цифрового контента. Кроме того, в ходе программы форума участники познакомились с пространством и инфраструктурой кампуса «Школа 21», узнали об образовательной модели «равный равному» и подходах к подготовке цифровых инженеров.
«Особенно ценным в сегодняшнем мероприятии стало знакомство с инструментами, которые могут стать реальным подспорьем для учителя — от редактирования материалов и отчетов до аналитики данных и использования нейросетей в проектной деятельности. Сегодня ИИ все чаще рассматривается как партнер педагога: он помогает быстрее формулировать задачи, подбирать задания и выстраивать образовательный процесс. При этом остается важным вопрос проверки информации и осознанного использования технологий учащимися», — подчеркнула учитель информатики, заместитель директора по инновациям IT-школы с углубленным изучением информатики Ульяна Исакова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.