Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде с 13 апреля изменят график движения электробусов

С 13 апреля пассажиров электробусов ждет ряд улучшений — прежде всего на маршруте Э‑31. Там увеличат число машин до 9 единиц: это даст на 16% больше рейсов.

Изменится и расписание. С «Площади Горького» первый рейс пойдёт в 06:09 (на 24 минуты раньше), а последний — в 22:55 (почти на 5 часов позже). С «Автостанции Щербинки» утренний рейс сдвинется на час раньше — в 05:53 вместо 06:56, а вечерний — на 3 часа позже: в 22:10 вместо 19:01.

Кроме того, скорректируют расписание на маршрутах Э‑4, Э‑11, Э‑12 и Э‑14 — там тоже станет больше рейсов.