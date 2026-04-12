Валерий Гергиев даст дополнительный концерт в Красноярске 23 апреля

В Красноярске 23 апреля состоятся два концерта под управлением Валерия Гергиева.

Изначально было запланировано одно выступление в Большом зале филармонии в 15:00, но позже маэстро решил задержаться в городе и выступить еще раз — в Малом концертном зале им. И. В. Шпиллера, начало в 19:00.

Оба концерта пройдут в рамках юбилейного XXV Московского Пасхального фестиваля, который продлится с 12 апреля по 10 мая.

Вместе с дирижером на сцену выйдет Объединенный симфонический оркестр, собранный из музыкантов Мариинского и Большого театров. В течение фестиваля коллектив на специальном поезде посетит около 40 городов России.

Программа фестиваля включает также выступления хоровых коллективов из России, Китая, Казахстана и Беларуси, а в храмах пройдут концерты колокольного звона.

Организатором красноярских концертов выступает краевая филармония при поддержке регионального министерства культуры.

Валерий Гергиев — народный артист России, дирижер, инициатор ряда крупных музыкальных проектов. В последнее время он сосредоточен на работе внутри страны, поддерживает молодых исполнителей и совместные программы ведущих театров.