Судья сказала, могут ли белорусов уволить за частые больничные

Заместитель председателя суда Центрального района Гомеля Марина Святко рассказала newsgomel.by, могут ли белорусов уволить за частые больничные.
— Частое отсутствие работника по причине временной нетрудоспособности само со себе не является основанием для увольнения, — уточнила заместитель председателя суда.
По ее словам, работодатель может уволить сотрудника, который часто находится на больничном, лишь при наличии дополнительных серьезных условий. Речь идет про стойкое снижение трудоспособности, мешающее белорусу выполнять свои обязанности. Или же это может быть ситуация, когда продолжение работы противопоказано по состоянию здоровья или опасно для окружающих.
Марина Святко уточняет: все обстоятельства должны быть подтверждены медицинским заключением. Вместе с тем, добавляет она, даже в указанных случаях увольнение сотрудника допускается лишь тогда, когда его невозможно перевести — с его согласия — на другую должность, соответствующую его здоровью.
Не допускается увольнение сотрудника и инвалидностью в период прохождения медицинской, профессиональной, трудовой или социальной реабилитации.