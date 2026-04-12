В Красноярске состоится профориентационный фестиваль для молодежи

Мероприятие будет посвящено теме «Код единства: Семья. Профессия. Родина».

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональный профориентационный фестиваль «ПрофессиЯ: ориентиры молодым» пройдет 14 апреля в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в агентстве труда и занятости населения Красноярского края.

Мероприятие будет посвящено теме «Код единства: Семья. Профессия. Родина». В ходе фестиваля будут организованы интерактивные площадки работодателей и образовательных организаций, лекториумы для специалистов, мастер-классы и экскурсии. Также состоится награждение лучших волонтеров‑профориентаторов и руководителей добровольческих отрядов краевого движения «Твои горизонты».

Эксперты приведут примеры успешных профориентационных практик и поделятся с участниками опытом реализации профильных проектов. Кроме того, гости фестиваля станут гостями церемонии открытия региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.