В 2026 году россиян заставляют менять госномера

Все новые белые госномера получают российский триколор в правом нижнем углу. Замена требуется только при регистрации после этой даты.
Дипломатические красные номера остаются без изменений. Желтые номера такси и автобусов тоже не меняют. Голубые номера МВД не затрагивают. Квадратные мотоциклетные номера исключены. Номера с буквой «Т» для выезда за границу не подлежат замене. Белые номера до 2025 года продолжают действовать.
Новый владелец авто без триколора должен поменять номер до оформления сделки. Штраф за отсутствие флага составляет 500 рублей. Массовые рейды ГИБДД уже начались в 2026 году.