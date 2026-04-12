Электробусы будут ходить чаще в Нижнем Новгороде с 13 апреля

Количество электробусов на маршруте Э-31 будет увеличено до 9-ти.

Источник: Нижегородская правда

Электробусы по ряду маршрутов будут ходить чаще в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Количество электробусов на маршруте Э-31 будет увеличено до 9-ти. Одновременно с этим будет продлена работа маршрута. Первый рейс с остановки «Площадь Горького» будет отправляться на 24 минуты раньше — в 6:09. Последний — почти на 5 часов позже, в 22:55.

С остановки «Автостанция Щербинки» утренний рейс будет отправляться на час раньше — в 5:53, последний — в 22:10, что на 3 часа позже.

В результате количество рейсов вырастет на 16%.

Расписание будет скорректировано также на маршрутах Э-4, Э-11, Э-12, Э-14. Количество выполняемых рейсов вырастет.

Как пояснили в ЦРТС, изменения стали возможны благодаря снижению дефицита водителей.