Милиция ищет минчанина, который ушел из дома 30 марта 2026 года и пропал. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Разыскивается 49-летний Дмитрий Тарасиков. Минчанин ушел из дома 30 марта. На следующий день, 31 марта, он находился в торговом центре, расположенном по улице Корженевского, 26. После этого он пошел в сторону улицы Ландера.
«Может находиться в этом районе, однако до настоящего времени на связь не выходит», — сообщили в ГУВД.
Мужчине на вид от 48 до 50 лет, рост 183−185 сантиметров. Он среднего телосложения, также у него светло-русые с сединой волосы. Минчанин был одет в куртку желтого цвета с черными вставками на рукавах, светлые брюки, бежевые кроссовки с серыми вставками. При себе у него был рюкзак черного цвета и солнцезащитные очки.
Милиция просит минчан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить информацию в Октябрьское РУВД по указанным номерам телефонов: 8 (017) 239−64−75, 8 (044) 566−66−38, 102. Также можно прислать сообщение в чат-бот t.me/WeNear_MVD_bot.
