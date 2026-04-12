Самарский священник рассказал, почему принято ездить на кладбище в Пасху

Некоторые традиции обычаи, считающиеся древними и исконно православными, на самом деле появились в советские времена. Об этом рассказал samara.aif.ru ректор Самарской духовной семинарии, кандидат теологии, протоиерей Максимом Кокарев.
По его словам, многие пасхальные традиции появились во времена СССР, когда власти целенаправленно боролись с религией. Это неизбежно породило среди простых верующих ошибки и заблуждения.
«Чтобы отвадить людей от посещения храмов, в советское время родилась идея организовывать на Пасху транспорт к кладбищам. В заботе о могилах предков ничего плохого нет. Но всему своё время. А Пасха — это время для храма», — объяснил Кокарев.
Для посещения кладбищ в православии есть специальный праздник — Радоница. В этом году он приходится на 21 апреля. Хотя на самом деле, и сам День повиновения усопших — тоже всего лишь один из 40 пасхальных дней, во время которых верующие празднуют Воскресение Христово.
«Поэтому нужно как-то понемногу отвыкать от того, что искусственно навязывалось. И понимать, что это делалось для отвлечения от основного смысла праздника», — напомнил отец Максим.