Троих котят выбросили на смерть волгоградцы — малышей спасают волонтеры

Трех крошечных котят, которые, похоже, только появились на свет, выбросили на холод и дождь их владельцы, «заботливо» поставившие в коробку миску с молоком.
Отчаянный писк крох услышали случайные прохожие. И обратились в приют для животных «Хвостатый дом».
«Котята очень маленькие. Молоко, которое оставили, не помогло бы — они даже не понимают, что надо самим есть», — рассказывает хозяйка приюта Яна Водолацкая.
Паштет малышам пришлось давать прямо в рот, только тогда они поняли, что это еда.
«Насколько нужно быть жестоким, чтобы выкинуть маленьких котят на смерть? На что рассчитывали эти люди, когда маленьких беззащитных детей, которые не то, что себе добыть еду не могут, а даже не могут съесть то, что кладут под нос, выкидывал на трассу в коробке… Нет никаких обстоятельств, чтобы оправдать подобные поступки. Нет обстоятельств, чтобы поступать не как человек!» — говорит волонтер.
