Красноярцам дали советы по выбору куриных яиц

Яйца считаются одним из самых сбалансированных продуктов: в них содержится оптимальное сочетание питательных веществ, витаминов, микроэлементов и аминокислот. Это полноценный источник легкоусвояемого белка — около 13 граммов на 100 граммов продукта. Такой белок способствует укреплению костей и мышц, помогает поддерживать нормальное артериальное давление, работу мозга и контроль веса.