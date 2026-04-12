Красноярцам дали советы по выбору куриных яиц

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора напомнили красноярцам о пользе куриных яиц и дали рекомендации по их выбору и хранению.
Яйца считаются одним из самых сбалансированных продуктов: в них содержится оптимальное сочетание питательных веществ, витаминов, микроэлементов и аминокислот. Это полноценный источник легкоусвояемого белка — около 13 граммов на 100 граммов продукта. Такой белок способствует укреплению костей и мышц, помогает поддерживать нормальное артериальное давление, работу мозга и контроль веса.
Кроме того, яйца богаты холином, который положительно влияет на нервную систему, а также антиоксидантами — селеном, лютеином и каротиноидами. Эти вещества помогают замедлить возрастные изменения зрения.
Чтобы продукт приносил максимальную пользу, важно правильно его выбирать. Специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на маркировку, дату изготовления и срок годности. Скорлупа должна быть чистой и целой — без трещин, кровяных следов, перьев и загрязнений.
Хранить яйца рекомендуется в холодильнике, предпочтительно на полке, а не в дверце — так удается избежать перепадов температуры.
Также специалисты напоминают: употреблять яйца в сыром виде, всмятку или в виде глазуньи следует с осторожностью.
