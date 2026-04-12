Более 100 молодых учёных собрал в Нижнем Новгороде интенсив «Наука заказов»

Молодые исследователи изучили, как вывести разработки на рынок.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде завершился трёхдневный интенсив «Наука заказов», который собрал более 100 учёных, аспирантов, представителей власти и бизнеса. Участники разбирались, как привлекать инвестиции в научные разработки, пользоваться мерами господдержки и выстраивать работу с индустриальными заказчиками, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Программа объединила лекции и практические сессии с участием экспертов и крупных компаний. Молодые исследователи изучали реальные запросы предприятий и учились адаптировать свои проекты под требования рынка. Особый акцент сделали на том, как довести научную идею до промышленного применения.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева, сегодня ключевая задача — наладить прямое взаимодействие науки и промышленности, чтобы разработки быстрее внедрялись в производство.

В рамках интенсива компании представили свои технологические задачи, а участники получили обратную связь по собственным проектам. По словам директора Нижегородского НОЦ Александра Тарасенко, такой формат помогает находить партнёров и формировать востребованные решения в сферах химии, автоматизации и новых материалов.