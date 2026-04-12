Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, какой штраф можно получить за шашлыки на балконе

Сумма зависит от последствий, особенно если пострадает имущество соседей.

Источник: Клопс.ru

За жарку шашлыка на балконе россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на юриста, члена Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олесю Чернокову, пишет РИА Новости в воскресенье, 12 апреля.

«Подобные действия будут являться правонарушением по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тысяч [рублей], а за масштабное мероприятие с ущербом имуществу многоквартирного дома или соседей — до 50 тысяч [рублей]», — напомнила эксперт.

Для бизнеса штрафы ещё выше. Индивидуальным предпринимателям, по словам Черноковой, может грозить до 60 тысяч рублей, организациям — до 400 тысяч. В некоторых случаях работу компании могут приостановить на срок до 30 суток.

В МЧС напоминали, что в квартире жилого дома шашлыки можно жарить только на электрических мангалах и барбекю, без использования открытого огня.