Вблизи Великого Новгорода открылась база отдыха «Лукоморье»

От новой базы отдыха туристам будет удобно добираться до уникальной Церкви Спаса на Нередице и Рюрикова Городища — археологического памятника IX века. Уютные домики оснащены самым необходимым для путешественников, а для гостей, путешествующих за рулем своего автомобиля, созданы комфортный автокемпинг и крытая автостоянка, санитарный модуль, пункт проката оборудования, беседки с мангалом. При этом все объекты турбазы адаптированы для туристов с ограниченной мобильностью.