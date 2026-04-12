Вблизи Великого Новгорода открылась база отдыха «Лукоморье»

Туристическая база «Лукоморье» начала работу в районе Рюрикова Городища вблизи Великого Новгорода. Гостиницу возвели с использованием средств субсидии, полученной предпринимателем по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры и туризма Новгородской области.
От новой базы отдыха туристам будет удобно добираться до уникальной Церкви Спаса на Нередице и Рюрикова Городища — археологического памятника IX века. Уютные домики оснащены самым необходимым для путешественников, а для гостей, путешествующих за рулем своего автомобиля, созданы комфортный автокемпинг и крытая автостоянка, санитарный модуль, пункт проката оборудования, беседки с мангалом. При этом все объекты турбазы адаптированы для туристов с ограниченной мобильностью.
Ранее сообщалось, что при поддержке нацпроекта в исторической части Великого Новгорода появятся около 50 информационных табличек, на которых размещены сведения об объектах культурного наследия: историческое название, регистрационный номер и QR‑код с дополнительными данными. Дизайн и информацию для табличек разрабатывали специалисты Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.