Азиатский барсук попал в объектив фотоловушки на «Земле леопарда» в Приморье

На территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка сняла азиатского барсука. На кадрах видно, как животное подходит к камере и осматривает подсветку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В нацпарке рассказали, что азиатские барсуки считаются неприметными домоседами, однако на самом деле это «работяги», которые активно добывают себе пищу и обитают рядом с дальневосточным леопардом. При этом специалисты напоминают, что барсук входит в рацион пятнистого хищника, поэтому интерес к подсветке фотоловушки может быть связан с поиском пищи.
«Видео отдела науки “Земли леопарда” фиксирует, как азиатский барсук ведет себя рядом с фотоловушкой», — рассказали в национальном парке.
Фотоловушки установлены на «Земле леопарда» для наблюдения за дикими животными.