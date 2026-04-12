В подмосковном Орехово-Зуеве открылся обновленный центр «Семья и дом»

Центр «Семья и дом» в подмосковном Орехово-Зуеве вновь ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Помощь в учреждении получают около 2 тыс. детей и их родителей. Для них создали современное и комфортное пространство. Здание полностью обновили как внутри, так и снаружи. Заменили все коммуникации, включая системы кондиционирования и канализацию, установили систему вызова персонала и видеонаблюдение, также модернизировали охранную и пожарную сигнализации.
«Семейный центр после ремонта — это совершенно новое, современное пространство, где комфортно и детям, и родителям, и специалистам. Отдельная гордость — бассейн и системы “умного” здания. Общая стоимость капитального ремонта составила более 547 миллионов рублей, при этом отдельно на оснащение и мебель было направлено более 5,7 миллиона рублей», — рассказал глава министерства социального развития Андрей Кирюхин.
Для комфортного проживания в центр закупили 202 единицы мебели, интерактивные доски, кондиционеры, технику для кухни, хозяйственные товары и многое другое. В учреждении педагоги и психологи разрабатывают индивидуальные программы для каждого ребенка, а родители могут получить помощь в группах поддержки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.