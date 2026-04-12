Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонтаны «Петергофа» начали работать в тестовом режиме

Государственный музей-заповедник «Петергоф» готовится к открытию сезона. Церемония торжественного пуска фонтанов состоится через две недели, 25 апреля. Вчера их запустили в тестовом режиме, и это уникальный шанс полюбоваться танцами фонтанных струй бесплатно — до 25 апреля вход в парки музея-заповедника свободный.

Источник: "Российская газета"

Как рассказал фонтанный мастер музея Александр Корсаков, для публики технические пуски ничем не отличаются от обычных. Разве что какие-то объекты будут временно отключать для дополнительной настройки и регулировки.

— Зима была холодная, были трудности, но сейчас система показывает, что недочетов осталось немного, — добавил он, — и мы можем выходить на рабочий режим, когда каждый день мы запускаем фонтаны, и они работают практически до конца дня, как и в сезон.

Согласно официальным данным, в общей сложности в Нижнем парке и Верхнем саду Петергофа установлено более 150 фонтанов и каскадов, ежедневно в высокий сезон через них проходит около ста тысяч кубометров воды.