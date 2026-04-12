Фонтаны «Петергофа» начали работать в тестовом режиме

Как рассказал фонтанный мастер музея Александр Корсаков, для публики технические пуски ничем не отличаются от обычных. Разве что какие-то объекты будут временно отключать для дополнительной настройки и регулировки.
— Зима была холодная, были трудности, но сейчас система показывает, что недочетов осталось немного, — добавил он, — и мы можем выходить на рабочий режим, когда каждый день мы запускаем фонтаны, и они работают практически до конца дня, как и в сезон.
Согласно официальным данным, в общей сложности в Нижнем парке и Верхнем саду Петергофа установлено более 150 фонтанов и каскадов, ежедневно в высокий сезон через них проходит около ста тысяч кубометров воды.