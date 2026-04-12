Жители Нижегородской области первые в РФ смогут оценить школы и больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля, ФедералПресс. Нижегородская область стала пилотным регионом для участия в эксперименте Министерства труда и Министерства цифрового развития РФ. Жителям предлагают дать оценку учреждениям социальной сферы.

«Сервис позволяет оценить работу таких учреждений, как школы и детские сады, больницы и поликлиники, бюро медико-социальной экспертизы, спортивные объекты», — уточняет «МК. Нижний Новгород».

Грждане смогут поделиться мнением, насколько легко им получить информацию о работе организации, созданы ли там условия для лиц с ограниченными возможностями, нет ли проблем в общении с персоналом. Оставить отзыв можно на портале госуслуг.

Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов.