Молодых людей, устроивших дискотеку на площади Советской, задержали в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда полиция быстро установила личности молодых людей, которые мешали спать горожанам громкой музыкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
История началась с видео в интернете. Кто-то снял, как неизвестные шумно веселятся ночью на площади Советской, нарушая покой жителей района. Полицейские увидели эту запись и сразу же начали действовать.
Сотрудники ДПС Управления МВД России по городу Волгограду выяснили все детали. Инцидент произошел в ночь на 10 апреля 2026 года около 00:15 на улице Рабоче-Крестьянской, недалеко от площади Советской. Четверо парней в возрасте от 22 до 25 лет громко включали музыку в своих машинах, создавая шум.
Нарушителей доставили в отдел полиции. Сейчас на них составили административные протоколы.