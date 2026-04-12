Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодых людей, устроивших дискотеку на площади Советской, задержали в Волгограде

Полиция усмирила нарушителей тишины, слушавших громко музыку в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Волгограда полиция быстро установила личности молодых людей, которые мешали спать горожанам громкой музыкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

История началась с видео в интернете. Кто-то снял, как неизвестные шумно веселятся ночью на площади Советской, нарушая покой жителей района. Полицейские увидели эту запись и сразу же начали действовать.

Сотрудники ДПС Управления МВД России по городу Волгограду выяснили все детали. Инцидент произошел в ночь на 10 апреля 2026 года около 00:15 на улице Рабоче-Крестьянской, недалеко от площади Советской. Четверо парней в возрасте от 22 до 25 лет громко включали музыку в своих машинах, создавая шум.

Нарушителей доставили в отдел полиции. Сейчас на них составили административные протоколы.