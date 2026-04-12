В РФ разрабатывают метод тушения пожаров с помощью БПЛА-бомбардировщиков

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лесная наука разрабатывает способ тушения пожаров с помощью бомб с порошком, которые может сбрасывать беспилотник. Об этом рассказал ТАСС начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Панов.
«Бомбы разработаны. К сожалению, пока еще нет тех беспилотников, которые будут их использовать. Сегодня есть опыт зарубежных стран, где сбрасываются небольшие бомбы на выявленный очаг возгорания. Бомба падает с порошком и очаг тушит. Мы несколько опытов проводили, но эффективность пока невысокая, но дальше в этом направлении разработки все равно ведутся», — сказал Панов.
Ранее сообщалось, что лесная охрана приготовила к начинающемуся пожароопасному сезону 170 км детонирующего шнура, который после взрыва создает противопожарную полосу земли, способную остановить распространение огня.