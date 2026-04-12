Минздрав предупредил белорусов о штрафах до 22 500 рублей — вот за что

Министерство здравоохранения предупредило белорусов о штрафах до 22 500 рублей — вот за что.
Ведомство напомнило белорусам об обязанности убирать придомовые территории, размещать отходы в установленных местах, а также не допускать захламления. Меры административной ответственности применяются в случае повторных нарушений — если ранее выявленные недостатки не устранены.
Речь идет про штрафы. Так, для белорусов они составят до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в апреле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят до 200 базовых величин, или до 9000 рублей. Штрафы для юрлиц окажутся до 500 базовых величин, или до 22 500 рублей.
«За три месяца уже применено 1114 штрафов», — заметили в ведомстве.