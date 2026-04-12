В поселке Дубовое Белгородской области благоустроили парк «Под дубом»

Проект обновления территории был выбран по итогам рейтингового голосования.

Источник: Национальные проекты России

Парк «Под дубом» в поселке Дубовое Белгородской области преобразился по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проект благоустройства территории был реализован по итогам рейтингового голосования, сообщили в информационно-техническом центре Белгородского района.

В парке в рамках работ полностью заменены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, навесы и урны. Там также смонтирована сцена для проведения мероприятий и установлено освещение. Специалисты провели работы по очистке территории, выполнили озеленение и высадили газоны.

Отметим, что в этом году для участия в голосовании, которое начнется с 21 апреля, подготовят 2 новых проекта — обустройство территорий в поселке Северном и селе Никольском. Для каждой площадки жителям будет предложено несколько вариантов благоустройства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.