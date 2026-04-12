Режим ЧС ввели в двух поселениях Томской области из-за паводка

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщал, что из населенных пунктах Черная Речка и Тахтамышево, входящих в Заречное поселение, эвакуированы более 80 человек, большинство — из Черной Речки. Там подтоплены 25 домов и 185 приусадебных участков.