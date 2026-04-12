Режим ЧС ввели в двух поселениях Томской области из-за паводка

Режим ЧС введен на территории Заречного и Спасского поселений Томского района Томской области на фоне паводков, сообщил глава района Павел Хрячков.
«В случае необходимости это позволит задействовать дополнительные ресурсы. В целях безопасности организована плановая эвакуация жителей, к домам которых вплотную подошла вода», — написал он в телеграм-канале.
Хрячков уточнял, что ситуация с паводком в деревнях Черная Речка и Барабинка, а также селе Тахтамышево частично стабилизировалась, уровень воды там не повышается.
Позднее он сообщил, что в Заречном поселении граждане сегодня смогут получить консультации от властей по вопросам, связанным с повреждением имущества.
«Сегодня до 19:00 в Доме культуры д. Черная Речка (ул. Советская, 86) будут работать специалисты администрации Томского района и администрации поселения. Просим жителей, чье имущество пострадало, по возможности принять участие во встрече», — написал он.
Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщал, что из населенных пунктах Черная Речка и Тахтамышево, входящих в Заречное поселение, эвакуированы более 80 человек, большинство — из Черной Речки. Там подтоплены 25 домов и 185 приусадебных участков.
Позднее Мазур сообщил, что в районе Боярских островов на реке Томь проведены ледовзрывные работы. «Сегодняшними взрывами на реке рассчитываем расколоть ледовое поле, устранить затор, чтобы ледоход продолжил движение, вода ушла из Черной Речки и других населенных пунктов поселения», — пояснил глава региона.
