Школы и колледжи Москвы примут участие в акции «Элементарно сдать!»

Мероприятие приурочено к Дням защиты от экологической опасности.

Региональный оператор Москвы АО «Экотехпром» объявляет о начале акции по сбору батареек «Элементарно сдать!» для школ и других образовательных учреждений столицы. Акция проводится совместно с федеральным эколого-просветительским проектом «Разделяй и умножай» в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

С 14 по 24 апреля участники акции смогут передать батарейки в экоцентр регионального оператора на безопасную утилизацию бесплатно и в любом объеме. К участию приглашаются детские сады, школы, колледжи и другие образовательные учреждения.

На переработку можно сдать щелочные, литиевые, солевые батарейки, а также некоторые другие элементы питания. Полные правила акции опубликованы на сайте регионального оператора. Мероприятие проводится впервые и приурочено к Дням защиты от экологической опасности, которые ежегодно отмечаются в России с 15 апреля по 5 июня.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.