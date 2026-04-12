На «Госуслугах» открыли запись в отряд космонавтов

«Роскосмос» в День космонавтики запустил на «Госуслугах» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Подать заявление на участие в отборе можно до 30 июня. Среди основных требований к кандидатам: наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, вес в диапазоне 50−90 кг, рост — 150−190 см, наличие высшего образования (магистратура или специалитет) в учреждении из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет.
Отмечаются, кроме того, отсутствие судимости, владение одним из иностранных языков — английским, итальянским, испанским, немецким или французским, а также высокий уровень физической и психологической выносливости. Более подробный список требований представлен в сервисе.
Для участия нужно подать заявление на «Госуслугах», пройти медосмотр и дождаться приглашения на очный этап в Центре подготовки космонавтов. Результаты будут опубликованы на сайте «Роскосмоса».
В госкорпорации отметили, что подобная цифровая услуга используется впервые. Она стартует в первую Неделю космоса в стране.
