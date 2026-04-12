С 13 апреля на обходе Красноярска изменится схема движения

С понедельника, 13 апреля, с 12:00 на обходе Красноярска, в районе путепровода через проспект Котельникова, изменится схема движения. Основной участок трассы будет перекрыт для устройства подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы. Движение будет осуществляться по объездной дороге — по одной полосе в каждую сторону. [caption id= «attachment_364340» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: КрУДор[/caption] Ограничения связаны с продолжающейся реконструкцией транспортной развязки по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Основные работы начались в этом сезоне, а полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. [caption id= «attachment_364338» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: КрУДор[/caption] Водителей предупреждают о возможных заторах, особенно в утренние и вечерние часы. Объезд возможен по улицам Авиаторов, 2-я Брянская, Калинина, а также по трассам Красноярск — Элита и Еловое — ст. Минино. Ожидается, что ограничения продлятся 2−3 месяца, сообщили в КрУДоре.