В Иркутской области создали реестр обманутых дольщиков индивидуального жилстроя

Реестр позволит точно знать, сколько человек пострадали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области создали реестр для пострадавших от недобросовестных застройщиков при строительстве частных домов с использованием ипотечных кредитов. В список попадут жители региона, чьи застройщики не выполнили обязательства.

— Реестр позволит точно знать, сколько человек пострадали, и на этой основе выработать механизмы помощи, — прокомментировал министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.

Подать документы можно с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. В минстрое также напомнили о безопасности эскроу счетов: они позволяют сохранить деньги до завершения строительства и снижают риск потери средств.