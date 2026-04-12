В Иркутской области создали реестр обманутых дольщиков индивидуального жилстроя

В Иркутской области создали реестр для пострадавших от недобросовестных застройщиков при строительстве частных домов с использованием ипотечных кредитов. В список попадут жители региона, чьи застройщики не выполнили обязательства.
— Реестр позволит точно знать, сколько человек пострадали, и на этой основе выработать механизмы помощи, — прокомментировал министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.
Подать документы можно с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00. В минстрое также напомнили о безопасности эскроу счетов: они позволяют сохранить деньги до завершения строительства и снижают риск потери средств.