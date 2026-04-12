Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Объект не примем»: у Сатыбалды возникли вопросы по качеству ремонта на реке Большая Алматинка

Аким Алматы Дархан Сатыбалды заявил, что у него возникли вопросы по качеству реконструции русла реки Больша Алматинка. Он дал ряд поручений, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Дархан Сатыбалды опубликовал пост в соцсети, в котором рассказал, что сегодня с командой прошел вдоль реки Большая Алматинка. Он напомнил, что на участке от отстойника № 1 до проспекта Абая продолжается реконструкция русла и благоустройство территории.

Проект включает очистку русла от ила, бетонирование откосов, ремонт канала, установку гидрозатворов и ограждений, а также создание комфортной пешеходной среды: освещение, озеленение, скамейки, мосты, детские и спортивные площадки.

«Работы идут активно, завершение запланировано на май. Вместе с тем есть вопросы по качеству. Поручил управлению градостроительного контроля провести тщательную проверку на соответствие проектным решениям и строительным нормам. Пока подрядчик не устранит все замечания, объект не примем», — написал Сатыбалды.