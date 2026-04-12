«Объект не примем»: у Сатыбалды возникли вопросы по качеству ремонта на реке Большая Алматинка

Дархан Сатыбалды опубликовал пост в соцсети, в котором рассказал, что сегодня с командой прошел вдоль реки Большая Алматинка. Он напомнил, что на участке от отстойника № 1 до проспекта Абая продолжается реконструкция русла и благоустройство территории.
Проект включает очистку русла от ила, бетонирование откосов, ремонт канала, установку гидрозатворов и ограждений, а также создание комфортной пешеходной среды: освещение, озеленение, скамейки, мосты, детские и спортивные площадки.
«Работы идут активно, завершение запланировано на май. Вместе с тем есть вопросы по качеству. Поручил управлению градостроительного контроля провести тщательную проверку на соответствие проектным решениям и строительным нормам. Пока подрядчик не устранит все замечания, объект не примем», — написал Сатыбалды.