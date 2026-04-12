Власти рассказали о строительстве крематория на Северном кладбище в Перми

Когда он начнёт работу, пока неизвестно.

Власти рассказали о строительстве крематория на Северном кладбище. Соответствующий запрос в правительство сделал сайт perm.aif.ru.

Напомним, ранее стало известно о планах возвести крематорий на этом погосте, несмотря на то, что аналогичный проект ещё в 2013 году начали реализовывать на Восточном кладбище — там объект остался недостроенным.

«В 2026 году решением городской думы имущественный комплекс был передан в собственность Пермского края, — сообщили сайту perm.aif.ru в мэрии Перми. — Перспективы развития территории незавершённого строительства будут определены после технического обследования имеющихся объектов».

В Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края напомнили, что проекту крематория на Северном кладбище выдано положительное заключение госэкспертизы. На оценку его отправили в конце прошлого года.

«Также было получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение по санитарно-защитной зоне объекта, — сообщили в министерстве. — Следующим этапом станет определение подрядчика для возведения крематория».

Сроки строительства и ввода в эксплуатацию в министерстве не озвучили.