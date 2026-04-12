«Росатом» изучает возможность создания мощной налунной АЭС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Росатом» изучает возможность создания налунной АЭС на порядок мощнее, чем это предусматривает нынешний проект на 10 кВт, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
«Росатом» и «Роскосмос» разрабатывают атомную станцию для Луны, напомнил Лихачев в комментарии отраслевому изданию «Страна Росатом».
Параметры этого лунного энергоблока: мощность — до 10 кВт, масса — не более 1,2 тонны, срок безаварийной работы — от 10 лет.
Но для промышленного освоения Луны — для добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда, изготовления сложных изделий на месте мощности в 10 кВт будет недостаточно, отметил Лихачев.
«Сейчас разрабатывается небольшая налунная АЭС, но в то же время обдумывается проект станции мощностью на порядок выше», — добавил он.