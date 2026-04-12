Суд отправил под домашний арест директора Арзамасского медколледжа Трофимову

Арзамасский городской суд избрал меру пресечения директору медицинского колледжа Галине Трофимовой — ее отправили под домашний арест. Руководителя учреждения подозревают в присвоении и растрате в особо крупном размере. Решение принято 10 апреля по ходатайству следователя, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По данным следствия, в 2023 году в колледж формально оформили преподавателя, который фактически не работал. Несмотря на это, зарплата «сотруднику» регулярно начислялась. Общая сумма выплат превысила два миллиона рублей. Как считают следователи, эти деньги были присвоены руководством учреждения.
Суд, изучив материалы дела, согласился с доводами следствия и отправил Трофимову под домашний арест на два месяца — до 7 июня включительно. При этом постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.