В подмосковной Дубне стартовало благоустройство Парка авиастроителей

Работы по благоустройству Парка авиастроителей начались в городе Дубне Московской области. Они проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«Работы у нас будут производиться в два этапа: парк поделим пополам, чтобы было удобно нашим пешеходам, которые тут добираются до работы. На данный момент идет демонтаж: как только он будет выполнен, приступим к работам по инженерным сетям», — рассказал представитель компании-подрядчика Виталий Кабанов.
После демонтажа подрядчик определит места новых детских площадок. На территории появятся новые пешеходные дорожки и велосипедный маршрут, который соединит парк с благоустроенной Центральной улицей.
Сейчас специалисты демонтируют старые детские площадки и пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется сохранности деревьев: их огородили специальным коробом, чтобы не повредить строительной техникой.
«Задача в этом году — в максимально короткие сроки все работы по благоустройству в полном объеме выполнить. В год семидесятилетия наукограда это будет прекрасным подарком и для жителей, и для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.