Росстандарт принял ГОСТ мониторинга состояния водителя с помощью ИИ

Росстандарт принял новый ГОСТ проверки функционального состояния водителя с помощью систем искусственного интеллекта, которые в том числе должны оценивать уровень сонливости автомобилиста.

Источник: РБК

Росстандарт принял новый ГОСТ проверки функционального состояния водителя с помощью систем искусственного интеллекта, которые в том числе должны оценивать уровень сонливости автомобилиста. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Государственный стандарт устанавливает требования к системам распознавания состояния водителя с ИИ-компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта. ГОСТ вступит в силу 15 июня текущего года.

При анализе состояния водителя оцениваются его физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы.

Так, «РИА Новости» со ссылкой на текст документа отмечает, что применение ИИ-систем подразумевает возможность прогноза краткосрочного изменения состояния водителя: утомление, снижение внимания, стресс, засыпание. Например, системы должны анализировать частоту и длительность зевка водителя, его наклоны голову и мимику. Кроме того, ИИ должен анализировать темп речи и интонацию водителя, вычислять звуки его вздохов.

В Росстандарте подчеркнули, что применение нового стандарта поспособствует снижению аварийности за счет выявления опасных состояний водителя, а также упростит взаимодействие между разработчиками ИИ-систем, изготовителями транспортных средства и надзорными органами.

В феврале МВД предложило использовать новые приборы, исследующие слюну водителя, для определения признаков наличия запрещенных веществ в его организме. Отказ от тестирования, по данным ведомства, административной ответственности не повлечет.

