В Астане почтили память Каныша Сатпаева

В Астане состоялась церемония возложения цветов к памятнику Канышу Имантаевичу Сатпаеву. Мероприятие приурочили к 127-летию со дня рождения выдающегося ученого и Дню работников науки, передает DKNews.kz.
Церемония объединила представителей научного сообщества, государственных органов и крупных компаний.
Кто принял участие
В торжественном мероприятии участвовали:
- представители Министерства науки и высшего образования
- акимат города Астаны
- депутаты Сената и Мажилиса
- представители профильных министерств национальные компании «Казахмыс» и «КазМунайГаз»
- преподаватели и студенты вузов.
Это подчеркивает масштаб личности ученого и значение его наследия для страны.
«Особенный день для ученых Казахстана»
С приветственным словом выступил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
«Сегодня — особенный день для ученых Казахстана. Эта дата объединяет день рождения выдающегося представителя казахстанской науки, основателя Национальной академии наук, отца казахской науки Каныша Имантаевича Сатпаева и День работников науки. Это важный день, посвященный чествованию личностей, внесших значительный вклад в развитие науки и образования, и популяризации научного сообщества. Научное наследие Каныша Имантаевича Сатпаева и его вклад в развитие отечественной науки являются духовным достоянием нации. Его имя и труды будут передаваться из поколения в поколение».
Министр также отметил, что наука и инновации сегодня являются одним из ключевых приоритетов развития экономики.
Поддержка науки и благодарность ученым
По словам главы ведомства, государство продолжает системную работу по развитию научной сферы.
В числе приоритетов:
- поддержка ученых
- развитие научного потенциала
- внедрение технологий и инноваций
- популяризация науки.
Отдельно была выражена благодарность исследователям, вносящим вклад в развитие науки Казахстана.
Память и признание
В завершение церемонии участники возложили цветы к памятнику Каныша Сатпаева.
Это стало символом уважения к его вкладу в:
- развитие науки
- становление академической системы
- формирование научной школы Казахстана.
Что это значит
День науки и память о Каныше Сатпаеве остаются важной частью национальной повестки.
Речь идет о:
- сохранении научного наследия
- укреплении статуса науки в обществе
- поддержке нового поколения ученых
- формировании интеллектуального потенциала страны.
Такие мероприятия подчеркивают, что развитие науки остается стратегическим приоритетом Казахстана.