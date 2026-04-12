В Астане почтили память Каныша Сатпаева

«Сегодня — особенный день для ученых Казахстана. Эта дата объединяет день рождения выдающегося представителя казахстанской науки, основателя Национальной академии наук, отца казахской науки Каныша Имантаевича Сатпаева и День работников науки. Это важный день, посвященный чествованию личностей, внесших значительный вклад в развитие науки и образования, и популяризации научного сообщества. Научное наследие Каныша Имантаевича Сатпаева и его вклад в развитие отечественной науки являются духовным достоянием нации. Его имя и труды будут передаваться из поколения в поколение».