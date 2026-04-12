В Астане почтили память Каныша Сатпаева

В Астане состоялась церемония возложения цветов к памятнику Канышу Имантаевичу Сатпаеву. Мероприятие приурочили к 127-летию со дня рождения выдающегося ученого и Дню работников науки, передает DKNews.kz.

Церемония объединила представителей научного сообщества, государственных органов и крупных компаний.

Кто принял участие

В торжественном мероприятии участвовали:

  • представители Министерства науки и высшего образования
  • акимат города Астаны
  • депутаты Сената и Мажилиса
  • представители профильных министерств национальные компании «Казахмыс» и «КазМунайГаз»
  • преподаватели и студенты вузов.

Это подчеркивает масштаб личности ученого и значение его наследия для страны.

«Особенный день для ученых Казахстана»

С приветственным словом выступил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

«Сегодня — особенный день для ученых Казахстана. Эта дата объединяет день рождения выдающегося представителя казахстанской науки, основателя Национальной академии наук, отца казахской науки Каныша Имантаевича Сатпаева и День работников науки. Это важный день, посвященный чествованию личностей, внесших значительный вклад в развитие науки и образования, и популяризации научного сообщества. Научное наследие Каныша Имантаевича Сатпаева и его вклад в развитие отечественной науки являются духовным достоянием нации. Его имя и труды будут передаваться из поколения в поколение».

Министр также отметил, что наука и инновации сегодня являются одним из ключевых приоритетов развития экономики.

Поддержка науки и благодарность ученым

По словам главы ведомства, государство продолжает системную работу по развитию научной сферы.

В числе приоритетов:

  • поддержка ученых
  • развитие научного потенциала
  • внедрение технологий и инноваций
  • популяризация науки.

Отдельно была выражена благодарность исследователям, вносящим вклад в развитие науки Казахстана.

Память и признание

В завершение церемонии участники возложили цветы к памятнику Каныша Сатпаева.

Это стало символом уважения к его вкладу в:

  • развитие науки
  • становление академической системы
  • формирование научной школы Казахстана.

Что это значит

День науки и память о Каныше Сатпаеве остаются важной частью национальной повестки.

Речь идет о:

  • сохранении научного наследия
  • укреплении статуса науки в обществе
  • поддержке нового поколения ученых
  • формировании интеллектуального потенциала страны.

Такие мероприятия подчеркивают, что развитие науки остается стратегическим приоритетом Казахстана.