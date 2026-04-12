Нижегородцам напомнили о последствиях переедания яиц

Переедание яиц может обернуться проблемами со здоровьем. О последствиях со ссылкой на врачей рассказал главред «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своём МАХ-канале.
В хирургических стационарах Нижнего Новгорода известны случаи переедания яиц, в результате которого развивается непроходимость ЖКТ. Из-за большого объёма белка, который встаёт колом в пищеварительной системе, возникают приступы панкреатита или холецистита. А те, у кого на момент переедания есть камни в желчном пузыре, могут и вовсе оказаться в реанимации.
Чтобы облегчить процесс пищеварения, нужно пить больше негазированной воды. На 24 часа следует отказаться от тяжёлой пищи.
Ранее сообщалось, что среднестатистическому взрослому человеку без хронических заболеваний рекомендуют есть не больше 2 — 3 пасхальных яиц в день.