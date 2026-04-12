Мелькнул как яркая вспышка: как Юрий Гагарин оказался в Сталинграде. И почему это был неофициальный визит

— Не повстречавшись с Юрием Алексеевичем во время его короткой остановки в Сталинграде, я навсегда запомнила тот день, когда он погиб. Ученица музыкальной школы, я должна была готовиться к занятию и разучивать пьесы. Но вдруг бабушка зашла в комнату и сказала, что по радио передают печальную весть, — отмечает Ольга Колесникова. — Я мигом отложила все занятия, прильнула к радио и со слезами слушала сообщения о том, что знаменитого космонавта не стало. Это событие воспринималось многими людьми, как личная трагедия.