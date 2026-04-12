В Казани вырос спрос на мебель и декор на ресейле и винтаж

В Казани в первом квартале 2026 года зафиксирован рост интереса к мебели и предметам интерьера на ресейле и в винтажном сегменте, сообщили аналитики «Авито».
Доля продаж мебели и декора «с рук» достигла 45% против 38% годом ранее. В ресейле активнее всего покупали декор, предметы для хранения и освещение. Продажи ваз и кашпо выросли на 38%, картин и постеров — на 32%, зеркал — на 10%. Постельное белье стали покупать на 47% чаще, скатерти — на 44%, полотенца — на 28%.
В винтажном сегменте продажи картин и постеров выросли в 3,5 раза, ваз и кашпо — в три раза. Спрос на ретро-зеркала увеличился на 42%, на ковры — в три раза, на скатерти — в 2,5 раза. Среди ретро-мебели чаще всего покупали стулья и комоды (по 2,5 раза), а также тумбы (в два раза). Популярность винтажных декоративных ламп выросла в три раза.
