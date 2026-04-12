Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани вырос спрос на мебель и декор на ресейле и винтаж

Доля продаж «с рук» достигла 45%

Источник: Комсомольская правда

В Казани в первом квартале 2026 года зафиксирован рост интереса к мебели и предметам интерьера на ресейле и в винтажном сегменте, сообщили аналитики «Авито».

Доля продаж мебели и декора «с рук» достигла 45% против 38% годом ранее. В ресейле активнее всего покупали декор, предметы для хранения и освещение. Продажи ваз и кашпо выросли на 38%, картин и постеров — на 32%, зеркал — на 10%. Постельное белье стали покупать на 47% чаще, скатерти — на 44%, полотенца — на 28%.

В винтажном сегменте продажи картин и постеров выросли в 3,5 раза, ваз и кашпо — в три раза. Спрос на ретро-зеркала увеличился на 42%, на ковры — в три раза, на скатерти — в 2,5 раза. Среди ретро-мебели чаще всего покупали стулья и комоды (по 2,5 раза), а также тумбы (в два раза). Популярность винтажных декоративных ламп выросла в три раза.

Напомним, Минниханов заявил о высокой стоимости отечественного электрооборудования. Глава Татарстана отметил, что российские аналоги дороже зарубежных, а сроки их изготовления создают риски для отрасли.