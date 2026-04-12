В Краснодарском крае возведут более 40 типовых центров гимнастики

Типовые центры гимнастики построят во всех 44 муниципалитетах Краснодарского края в поддержку госпрограммы «Спорт России». Спортивные объекты возводят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева, сообщили в департаменте строительства Кубани.
В одноэтажных, предназначенных для учебно-тренировочного процесса центрах, обустроят спортивные залы, раздевалки, административные и технические помещения. В числе первых такие объекты планируют построить в восьми муниципалитетах — Динском, Мостовском, Кореновском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Славянском районах, а также в городах Горячий Ключ и Краснодар.
В Гулькевичском, Динском, Кореновском, Мостовском и Славянском районах, а также в Горячем Ключе уже получены градостроительные планы для проектирования. Следующими муниципалитетами, где приступят к строительству, станут Армавир, Ейский и Кущевский районы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.