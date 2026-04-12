Воронежцам объяснили, как поддерживать хорошее самочувствие и реже болеть

Современный ритм жизни часто заставляет забывать о простых истинах. Движение, правильное питание, отдых и гармония души и тела — залог долголетия и активной жизненной позиции. Но что конкретно подразумевается под термином «здоровый образ жизни»?
По словам специалистов Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики, к основным элементам здорового образа жизни относятся: питание, двигательная активность, отказ от вредных привычек, забота о душевном комфорте и регулярная проверка здоровья.
Правильно подобранный рацион обеспечивает организм необходимыми витаминами и микроэлементами, предотвращает многие болезни и способствует хорошему самочувствию. Рацион должен включать овощи, фрукты, зерновые продукты, рыбу и нежирное мясо.
Важные рекомендации:
— больше свежих овощей и фруктов ежедневно (минимум 400−500 г);
— ограниченное потребление сладостей и переработанных продуктов;
— потребление воды регулярно в течение дня.
Физическая активность необходима организму для поддержания нормального обмена веществ, снижения уровня холестерина и нормализации веса. Достаточно всего лишь 150−300 минут умеренных физических нагрузок каждую неделю, будь то прогулка пешком, йога или плавание. Даже незначительная нагрузка способна заметно улучшить самочувствие и предотвратить появление хронических заболеваний.
Полезные советы:
— ходьба минимум полчаса в день;
— простые упражнения дома или прогулки на свежем воздухе;
— посещение бассейна или тренажерного зала хотя бы раз в неделю.
Курение и чрезмерное употребление спиртных напитков наносят серьезный ущерб органам дыхания, сердцу и печени. Чем раньше человек откажется от вредных привычек, тем лучше для здоровья. Благо современные методы отказа от курения, специализированные клиники и поддержка родных делают процесс преодоления зависимости легче и комфортнее.
Основные шаги:
— обратитесь за поддержкой к врачу-наркологу;
— используйте никотинозаменяющие препараты и приложения для мотивации;
— окружайте себя людьми, ведущими здоровый образ жизни.
Стресс, тревога и депрессия стали постоянными спутниками современного мира. Ежедневные хлопоты и перегрузки истощают нервную систему, вызывая хроническую усталость и апатию. Для улучшения психоэмоционального состояния существуют проверенные временем методики:
— медитация и техники глубокого дыхания;
— хобби и творчество;
— прогулки на природе и общение с близкими друзьями.
Ранняя диагностика и профилактика остаются самыми эффективными способами борьбы с заболеваниями. Различные виды скрининга (например, проверки зрения, слуха, кардиологических показателей, онкологические исследования) обеспечивают обнаружение возможных угроз еще на начальной стадии. Врач-терапевт сможет порекомендовать индивидуальные процедуры диагностики исходя из возраста пациента и особенностей его истории болезни.
Совет специалиста:
— планируйте визит к терапевту ежегодно для общего осмотра;
— проходите диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры;
— прививайтесь в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».