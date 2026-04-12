Воронежцам объяснили, как поддерживать хорошее самочувствие и реже болеть

Врачи рассказали, что подразумевается под термином «здоровый образ жизни».

Источник: Комсомольская правда

Современный ритм жизни часто заставляет забывать о простых истинах. Движение, правильное питание, отдых и гармония души и тела — залог долголетия и активной жизненной позиции. Но что конкретно подразумевается под термином «здоровый образ жизни»?

По словам специалистов Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики, к основным элементам здорового образа жизни относятся: питание, двигательная активность, отказ от вредных привычек, забота о душевном комфорте и регулярная проверка здоровья.

Правильно подобранный рацион обеспечивает организм необходимыми витаминами и микроэлементами, предотвращает многие болезни и способствует хорошему самочувствию. Рацион должен включать овощи, фрукты, зерновые продукты, рыбу и нежирное мясо.

Важные рекомендации:

— больше свежих овощей и фруктов ежедневно (минимум 400−500 г);

— ограниченное потребление сладостей и переработанных продуктов;

— потребление воды регулярно в течение дня.

Физическая активность необходима организму для поддержания нормального обмена веществ, снижения уровня холестерина и нормализации веса. Достаточно всего лишь 150−300 минут умеренных физических нагрузок каждую неделю, будь то прогулка пешком, йога или плавание. Даже незначительная нагрузка способна заметно улучшить самочувствие и предотвратить появление хронических заболеваний.

Полезные советы:

— ходьба минимум полчаса в день;

— простые упражнения дома или прогулки на свежем воздухе;

— посещение бассейна или тренажерного зала хотя бы раз в неделю.

Курение и чрезмерное употребление спиртных напитков наносят серьезный ущерб органам дыхания, сердцу и печени. Чем раньше человек откажется от вредных привычек, тем лучше для здоровья. Благо современные методы отказа от курения, специализированные клиники и поддержка родных делают процесс преодоления зависимости легче и комфортнее.

Основные шаги:

— обратитесь за поддержкой к врачу-наркологу;

— используйте никотинозаменяющие препараты и приложения для мотивации;

— окружайте себя людьми, ведущими здоровый образ жизни.

Стресс, тревога и депрессия стали постоянными спутниками современного мира. Ежедневные хлопоты и перегрузки истощают нервную систему, вызывая хроническую усталость и апатию. Для улучшения психоэмоционального состояния существуют проверенные временем методики:

— медитация и техники глубокого дыхания;

— хобби и творчество;

— прогулки на природе и общение с близкими друзьями.

Ранняя диагностика и профилактика остаются самыми эффективными способами борьбы с заболеваниями. Различные виды скрининга (например, проверки зрения, слуха, кардиологических показателей, онкологические исследования) обеспечивают обнаружение возможных угроз еще на начальной стадии. Врач-терапевт сможет порекомендовать индивидуальные процедуры диагностики исходя из возраста пациента и особенностей его истории болезни.

Совет специалиста:

— планируйте визит к терапевту ежегодно для общего осмотра;

— проходите диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры;

— прививайтесь в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».