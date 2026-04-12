За клумбы и лебедей из покрышек может грозить штраф до 5 тыс. рублей

Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров Группа», руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров, его слова приводит «ТАСС».
Он пояснил, что по действующему законодательству отработанные шины относятся к отходам производства и потребления IV класса опасности. В связи с этим их складирование на придомовой территории, в том числе использование в виде клумб, ограждений или декоративных элементов, считается несанкционированным размещением отходов.
Жаров отметил, что с 2021 года надзорные органы и суды рассматривают такие действия как нарушение, если покрышки не были переработаны в крошку или иной безопасный материал, что в бытовых условиях сделать невозможно. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ — штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей.
Эксперт подчеркнул, что ответственность наступает независимо от того, используются ли шины в декоративных целях или просто хранятся во дворе. Он также указал, что при причинении вреда окружающей среде или здоровью людей, например из-за попадания токсичных веществ в почву или при сжигании шин, меры могут быть ужесточены — вплоть до приостановления деятельности для юридических лиц и уголовной ответственности.
Кроме того, юрист добавил, что повторное нарушение в течение года может повлечь штраф до 5 тысяч рублей. В качестве альтернативы он рекомендовал сдавать старые покрышки в специализированные пункты приема.