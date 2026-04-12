Актер Рэйф Файнс назвал претендента на роль Волан-де-Морта в сериале HBO

Актер Ральф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в серии фильмов про Гарри Поттера, заявил, что актриса Тильда Суинтон могла бы успешно справиться с этой ролью в новом сериале от HBO, сообщает Variety.
«Скажу вам, Тильда Суинтон где-то упоминалась как претендентка [на роль Волан-де-Морта], и я думаю, что она была бы потрясающей», — сказал Файнс.
Variety отмечает, что в сети писали о возможных кандидатурах Суинтон и Киллиана Мерфи, однако второй заявил, что ему на этот счет ничего неизвестно. «Кроме того, очень сложно превзойти то, что делает Ральф Файнс. Этот человек — абсолютная легенда актерского мастерства, так что удачи тому, кто займет его место», — сказал Мерфи на подкасте Happy Sad Confused.
Ранее Файнс также заявлял, что поддержал бы кандидатуру Мерфи на роль антагониста.
Премьера первого сезона сериала, получившего название «Гарри Поттер и философский камень», состоится 25 декабря 2026 года на стриминговом сервисе HBO Max. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Тизер картины, опубликованный в конце марта, посмотрели более 277 млн раз за 48 часов. Это сделало ролик самым просматриваемым трейлером за всю историю компании.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.