Омск собрал 9,39 миллиона рублей штрафов за нарушения благоустройства

Более четырех тысяч постановлений вынесли по материалам автоматической фиксации парковки на газонах и детских площадках.

Источник: Комсомольская правда

Более девяти миллионов рублей штрафов за нарушения правил благоустройства собрали в Омске по итогам 2025 года. Такие данные опубликованы в документе мэрии, направленном в комитет Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В общей сложности вынесено 4398 постановлений о привлечении к административной ответственности по материалам автоматической фиксации. Речь идет о нарушениях, выявленных с помощью комплексов фото- и видеофиксации: стоянка и остановка транспорта на газонах, детских и спортивных площадках, а также на других территориях с зелеными насаждениями.

Больше всего постановлений вынесли в Октябрьском административном округе — 1233. Далее следуют Советский округ с 1024 постановлениями, Ленинский — 968, Кировский — 595 и Центральный — 578.

Фактические поступления по штрафам за 2025 год, в том числе с учётом взыскания просроченной задолженности прошлых лет, составили 16,01 миллиона рублей. Эти средства направляются на содержание и благоустройство городских территорий.