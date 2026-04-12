В Ростовской области перед Пасхой подорожали яйца и сахар

В Ростовской области перед Пасхой изменились цены на продукты, используемые при производстве куличей. Часть из них — яйца и сахар — подорожала. Но есть и те, которые даже подешевели. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.
С 30 марта по 6 апреля больше всего прибавили в цене куриные яйца — с 107,61 до 108,51 рубля за десяток (плюс 90 копеек). Сахар-песок поднялся с 66,14 до 67,02 рубля за килограмм (плюс 88 копеек).
Сливочное масло подешевело на 1,42 рубля — с 1085,59 до 1084,17 рубля за килограмм. Пастеризованное молоко снизилось на 11 копеек — с 95,23 до 95,12 рубля за литр. Подсолнечное масло выросло на 14 копеек — с 148,38 до 148,52 рубля за литр.
Пшеничная мука осталась на прежней отметке — 51,84 рубля за килограмм.
