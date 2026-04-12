В городе Мглине Брянской области капитально обновят водопроводные сети

Это повысит надежность и долговечность водопроводной системы.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт водопроводных сетей запланирован в этом году в городе Мглине Брянской области. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте ТЭК и ЖКХ региона.

Водопроводные сети протяженностью свыше 4,5 тыс. м. обновят по улицам Ленина, Шестакова, Колхозной и Щорса. Завершить реализацию проекта и ввести объекты в эксплуатацию планируется в IV квартале 2026 года. Ремонт повысит надежность и долговечность водопроводной системы и позволит не только снизить вероятность аварийных ситуаций, но и улучшит качество подаваемой воды.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.