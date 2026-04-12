В Московской области проведут экологическую акцию «Чистый лес»

Экологическая акция «Чистый лес», которая организуется в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», пройдет в Подмосковье. Первое мероприятие, запланированное на 25 апреля, состоится в городском округе Подольск, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На совещании по подготовке к акции подвели ее итоги за 2025 год. Тогда мероприятия прошли на территории 22 городских округов. В результате было очищено более 42 гектаров лесных участков, собрано 804 кубометра валежной и неликвидной древесины. Всего в акции приняли участие 1666 человек.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин рассказал, что в 2026 году планируется расширить географию проведения акции. Работы пройдут на 26 площадках в 23 городских и муниципальных округах региона. Принять участие в уборке может любой желающий. Информация о датах и местах проведения будет размещена дополнительно на официальных ресурсах комитета и администраций муниципальных образований.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.