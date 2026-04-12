Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом пожилой водитель сбил ребенка на велосипеде

11-летний мальчик попал в больницу после ДТП с легковым автомобилем.

Источник: Комсомольская правда

В Палласовском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. 11 апреля водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Инцидент произошел в поселке Заволжский напротив дома № 27 на улице Асфальтной. За рулем автомобиля ВАЗ-2112 находился 84-летний мужчина. По предварительной информации, юный велосипедист двигался навстречу автомобилю и в этот момент выполнял разворот. Водитель не успел среагировать, и произошло столкновение.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы. Его оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.